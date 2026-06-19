Салиба, заменивший травмированного Коне, забил Катару прямым ударом со штрафного

Сборная Канады увеличила преимущество в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Катара.

На 64-й минуте полузащитник Натан Салиба, вышедший на замену вместо получившего серьезную травму Исмаэля Коне, забил прямым ударом со штрафного и отпраздновал гол с футболкой травмированного партнера по сборной.

В предыдущем туре группового турнира Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар поделил очки с Швейцарией (1:1).