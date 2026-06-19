В Канзас-Сити обстреляли автомобиль с болельщиками сборной Аргентины

Водитель Uber, который вез болельщиков сборной Аргентины на матч чемпионата мира-2026, стал одним из четырех пострадавших в серии обстрелов в Канзас-Сити (штат Миссури). При этом еще один мужчина погиб, сообщает AP.

22-летний подозреваемый, которого описывают как вооруженного и опасного, остается на свободе.

Пять инцидентов произошли во вторник в период с 18:00 до 18:30 на участке протяженностью восемь километров в Канзас-Сити, три из них — на автомагистралях № 70 и № 670, проходящих через центр города. Все они произошли на расстоянии не менее 6,5 километра от стадиона «Эрроухед», где сборная Аргентина одержала победу в своем первом матче ЧМ-2026 против Алжира.

Двое американских болельщиков сборной Аргентины, приехавших на матч 16 июня, рассказали аргентинскому изданию La Nacion, что кто-то в машине поравнялся с ними и дважды выстрелил в Uber, в котором они ехали, ранив водителя в ногу. Сначала они подумали, что звук был похож на лопнувшую шину, пока не увидели, что водитель ранен. Им пришлось отправиться в полицейский участок, чтобы дать показания. Затем офицеры отвезли их на стадион на патрульных машинах. Травмы водителя не представляли угрозы для жизни, сообщил капитан полиции Джейкоб Беккина.

Эта стрельба и два других инцидента на межштатных автомагистралях произошли, когда машины двигались на восток, одна из них — из соседнего штата Канзас, сообщила полиция. Другие произошли дальше на восток по Трумэн-роуд, главной магистрали через город. Полиция сообщила, что трое взрослых и один несовершеннолетний подросток получили ранения и были госпитализированы, но только один взрослый получил ранения, угрожающие жизни.

Примерно в 18:30 полиция отреагировала на сообщение о том, что автомобиль врезался в столб вдоль Трумэн-роуд, к востоку от других инцидентов. Водитель был доставлен в больницу, и там врачи обнаружили у него огнестрельное ранение. Он скончался.

«Все пострадавшие сообщили, что ехали по автомагистрали или дороге, когда в их автомобили были произведены один или несколько выстрелов», — уточнили в полиции.

Детективы считают, что обстрелы, не приведшие к смертельному исходу, произошли «в быстрой последовательности» с запада на восток и связаны одним подозреваемым.

Позже полиция отследила подозреваемого до дома в пригороде Индепенденса, примерно в трех километрах к востоку от места, где был найден погибший, здание оцепили. Но когда полиция вошла в дом около восьми утра 17 июня, подозреваемого там не оказалось. Власти по другую сторону границы штата в Канзас-Сити, штат Канзас, также выдали ордер на арест подозреваемого в связи с инцидентом, произошедшим 11 июня и связанным с незаконным применением огнестрельного оружия, сообщила пресс-секретарь полиции Нэнси Чартранд.