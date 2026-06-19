Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:35

В Канзас-Сити обстреляли автомобиль с болельщиками сборной Аргентины

Павел Лопатко

Водитель Uber, который вез болельщиков сборной Аргентины на матч чемпионата мира-2026, стал одним из четырех пострадавших в серии обстрелов в Канзас-Сити (штат Миссури). При этом еще один мужчина погиб, сообщает AP.

22-летний подозреваемый, которого описывают как вооруженного и опасного, остается на свободе.

Пять инцидентов произошли во вторник в период с 18:00 до 18:30 на участке протяженностью восемь километров в Канзас-Сити, три из них — на автомагистралях № 70 и № 670, проходящих через центр города. Все они произошли на расстоянии не менее 6,5 километра от стадиона «Эрроухед», где сборная Аргентина одержала победу в своем первом матче ЧМ-2026 против Алжира.

Двое американских болельщиков сборной Аргентины, приехавших на матч 16 июня, рассказали аргентинскому изданию La Nacion, что кто-то в машине поравнялся с ними и дважды выстрелил в Uber, в котором они ехали, ранив водителя в ногу. Сначала они подумали, что звук был похож на лопнувшую шину, пока не увидели, что водитель ранен. Им пришлось отправиться в полицейский участок, чтобы дать показания. Затем офицеры отвезли их на стадион на патрульных машинах. Травмы водителя не представляли угрозы для жизни, сообщил капитан полиции Джейкоб Беккина.

Эта стрельба и два других инцидента на межштатных автомагистралях произошли, когда машины двигались на восток, одна из них — из соседнего штата Канзас, сообщила полиция. Другие произошли дальше на восток по Трумэн-роуд, главной магистрали через город. Полиция сообщила, что трое взрослых и один несовершеннолетний подросток получили ранения и были госпитализированы, но только один взрослый получил ранения, угрожающие жизни.

Примерно в 18:30 полиция отреагировала на сообщение о том, что автомобиль врезался в столб вдоль Трумэн-роуд, к востоку от других инцидентов. Водитель был доставлен в больницу, и там врачи обнаружили у него огнестрельное ранение. Он скончался.

«Все пострадавшие сообщили, что ехали по автомагистрали или дороге, когда в их автомобили были произведены один или несколько выстрелов», — уточнили в полиции.

Детективы считают, что обстрелы, не приведшие к смертельному исходу, произошли «в быстрой последовательности» с запада на восток и связаны одним подозреваемым.

Позже полиция отследила подозреваемого до дома в пригороде Индепенденса, примерно в трех километрах к востоку от места, где был найден погибший, здание оцепили. Но когда полиция вошла в дом около восьми утра 17 июня, подозреваемого там не оказалось. Власти по другую сторону границы штата в Канзас-Сити, штат Канзас, также выдали ордер на арест подозреваемого в связи с инцидентом, произошедшим 11 июня и связанным с незаконным применением огнестрельного оружия, сообщила пресс-секретарь полиции Нэнси Чартранд.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Манзамби стал самым молодым автором дубля в истории сборной Швейцарии в матчах чемпионата мира
Канада — Катар: канадцы довели счет до крупного в матче ЧМ-2026
Канада — Катар: вместо пенальти — удаление катарца
Канада — Катар: катарцы остались в меньшинстве в матче ЧМ-2026
Канада — Катар: канадцы забили второй гол в матче чемпионата мира-2026
Полузащитник сборной ЮАР Мокоэна после матча со сборной Чехии: «Я знаю, дедушка гордится мной»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Манзамби признали лучшим игроком матча Швейцария — Босния и Герцеговина

Защитнику сборной Австрии Пошу сломали челюсть в игре со сборной Иордании
Новости
RSS RSS
Все новости