Манзамби — о матче с Боснией и Герцеговиной: «Это, наверное, лучший момент в моей карьере на сегодняшний день»

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби прокомментировал победу над сборной Боснии и Герцеговины (4:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Да, это, наверное, лучший момент в моей карьере на сегодняшний день. Мы знали, почему плохо начали, и сегодня нам нужно было проявить терпение. Но мы хорошая команда, и я думаю, мы показали это сегодня», — цитирует 20-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Манзамби был признан лучшим игроком матча — он забил два гола и отдал результативную передачу.