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Сегодня, 12:30

Бистрович — о Модриче: «Всей Хорватией рады, что у нас есть такой человек и игрок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович поделился с «СЭ» мнением о капитане сборной Хорватии Луке Модриче.

«Удивительно, как долго Лука играет на таком высоком уровне. Мне кажется, я бы не смог так долго. Он феномен. Физически он в отличной форме и может играть и дальше. Мы всей Хорватией рады, что у нас есть такой человек и игрок», — сказал Бистрович «СЭ».

9 сентября Модричу исполнится 41 год.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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