Бистрович — о Модриче: «Всей Хорватией рады, что у нас есть такой человек и игрок»

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович поделился с «СЭ» мнением о капитане сборной Хорватии Луке Модриче.



«Удивительно, как долго Лука играет на таком высоком уровне. Мне кажется, я бы не смог так долго. Он феномен. Физически он в отличной форме и может играть и дальше. Мы всей Хорватией рады, что у нас есть такой человек и игрок», — сказал Бистрович «СЭ».



9 сентября Модричу исполнится 41 год.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.