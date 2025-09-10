Колумбия выиграла у Венесуэлы, Кордоба забил один гол

Сборная Колумбии выиграла у Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 6:3. Игра прошла на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине.

У колумбийцев покер оформил Луис Суарес, а также по голу забили Йерри Мина и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. У венесуэльцев забитыми мячами отметились Теласко Сеговия, Хосеф Мартинес и экс-нападающий «Зенита» Саломон Рондон.

Колумбийцы заняли 3-е место в отборочном турнире и вышли в финальную стадию ЧМ-2026. Венесуэльцы после серии из трех поражений не смогли попасть в топ-7, поэтому не сыграют на мировом первенстве.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

10 сентября 2025, 02:30. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)

В других матчах Чили и Уругвай не забили голов (0:0), а Парагвай обыграл Перу (1:0).

Чилийцы и перуанцы ранее уже лишились шансов на попадание на мировое первенство. Уругвайцы и Парагвайцы сыграют на турнире в США и Мексике.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

10 сентября 2025, 02:30. Насиональ Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго)