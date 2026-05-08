Билеты на финал ЧМ-2026 подорожали до 33 тысяч долларов

ФИФА повысила стоимость самых дорогих билетов на финал чемпионата мира-2026. 7 мая на официальном сайте организации появились места по цене 32 970 долларов на матч 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), сообщает ESPN.

Ранее максимальная цена билетов на финал составляла 10 990 долларов. Однако теперь такие билеты доступны только для зрителей с ограниченными возможностями.

Билеты на полуфинал 14 июля на стадионе в Арлингтоне (Техас), были выставлены по цене 11 130, 4330, 3710 и 2705 долларов. На полуфинал на следующий день на стадионе в Атланте — 10 635, 3545 и 2725 долларов.

Стартовая игра сборной США против Парагвая 12 июня на стадионе в Инглвуде (Калифорния) будет доступна по билетам за 2735, 1940 и 1120 долларов.

Билеты на матч США с Австралией 19 июня на стадионе в Сиэтле стоят 2715 долларов. На заключительный матч группового этапа против Турции 25 июня в Инглвуде — 2970, 1345, 990 и 840 долларов.

Конгрессмены Нелли Поу и Фрэнк Паллоне-младший (оба от Нью-Джерси) направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино. Они выразили обеспокоенность тем, что ФИФА использует непрозрачное ценообразование, меняющиеся правила и потенциально вводящие в заблуждение практики, которые мешают болельщикам получить доступ на трибуны. Конгрессмены потребовали разъяснить, как ФИФА обеспечивает доступность чемпионата мира для всех болельщиков.

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