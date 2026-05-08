Полузащитник сборной США и «Атлетико» Кардозо получил травму голеностопа

Полузащитник сборной США и «Атлетико» Джонни Кардозо получил повреждение голеностопа за пять недель до финального турнира чемпионата мира-2026, сообщила клубная пресс-служба.

24-летний американец травмировался на тренировке. У него диагностировано растяжение правого голеностопа, игроку предстоит реабилизация.

При этом в команде не уточнили примерный срок возвращения футболиста.

Ранее в сезоне-2025/26 полузащитник перенес травму голеностопа (в сентябре) и ушиб колена (в декабре). На его счету 30 матчей, в которых он забил 1 гол.

Теперь есть вероятность, что Кардозо не успеет восстановиться к моменту объявления заявки на финальный турнир чемпионата мира-2026, которое состоится в Нью-Йорке 26 мая.

За сборную США Кардозо в 23 матчах не отметился результативными действиями.

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