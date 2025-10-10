Бельгия — Северная Македония: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Бельгии и Северной Македонии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в пятницу, 10 октября. Игра пройдет на «Гелмако Арене» в Генте, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Результат и основные события игры Бельгия — Северная Македония можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

10 октября 2025, 21:45. Геламко Арена (Гент)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Сервис также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 по московскому времени.

Первая встреча команд в отборочном турнире ЧМ-2026 состоялась в июне и завершилась со счетом 1:1.