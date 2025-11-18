Футбол
Сегодня, 20:15

Бельгия — Лихтенштейн: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Бельгия и Лихтенштейн сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Сборная Бельгии примет сборную Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 18 ноября. Матч пройдет на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже (Бельгия), начало — в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
18 ноября, 22:45. Maurice Dufrasne (Sclessin) (Льеж)
Бельгия
Лихтенштейн

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Бельгия — Лихтенштейн отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Бельгия и Лихтенштейн в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Северной Македонией, Уэльсом и Казахстаном. Бельгийцы набрали 15 очков в 7 матчах и идут первыми в группе, лихтенштейнцы с 0 очков занимают четвертое место.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
