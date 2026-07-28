Американский конгрессмен инициировал расследование в отношении Инфантино

Член Палаты представителей США Джейми Раскин инициировал расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает The Guardian.

По данным источника, Раскин запросил документы, которые бы раскрывали связи руководящего органа мирового футбола с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

В письме, направленном 27 июля, Раскин обратился к Инфантино и потребовал предоставить все документы и сообщения, касающиеся подарков, выплат или выгод, предоставленных Трампу и его соратникам, а также журналы посетителей офиса ФИФА в «Трамп-тауэр», который организация приобрела в прошлом году. Комитет также потребовал, чтобы Инфантино дал стенографическое интервью.

Отношения Инфантино с Трампом оказались под пристальным вниманием в преддверии чемпионата мира-2026. В декабре 2025 года на церемонии жеребьевки в Вашингтоне Трампу была вручена недавно учрежденная «Премия мира ФИФА» в Кеннеди-центре, где, по сообщениям, ремонт был «срочно» проведен по указанию администрации для подготовки к мероприятию. ФИФА открыла свой офис в «Трамп-тауэр» в центре Манхэттена в июле 2025 года.

Внимание усилилось во время чемпионата мира. Трамп совершил несколько звонков Инфантино, чтобы лоббировать пересмотр спорной красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала против Бельгии. ФИФА приостановила дисквалификацию футболиста, что вызвало негативную реакцию.

В письме Раскина упоминается решение Министерства юстиции «отклонить обвинительные заключения» в отношении фигурантов правительственных расследований США по делу о коррупции в мировом футболе, включая судебное преследование более 20 высокопоставленных чиновников ФИФА и спортивных маркетинговых руководителей в 2015 году.

«Ваше избрание на пост президента ФИФА должно было стать красной карточкой, ознаменовавшей разрыв с десятилетиями культуры коррупции и скандалов, которые запятнали репутацию мирового футбола. Вместо этого в начале вашего срока вы демонтировали этические гарантии ФИФА и лишили полномочий этический комитет организации, вытеснив большинство его членов. Это отсутствие прозрачности и контроля впоследствии проложило путь к тому, чтобы вы втерлись в доверие к администрации Трампа с помощью тактик, которые профессор права Нью-Йоркского университета и один из ваших бывших членов этического комитета назвали «легальным подкупом», — пишет политик.

В письме также рассматривается политика ФИФА по продаже билетов на чемпионат мира, которая уже является предметом расследований нескольких прокуроров в США. Использование динамического ценообразования вызвало резкую критику во время турнира, что привело к резкому росту цен и лишило многих болельщиков возможности посещать матчи.

«Последняя сделка, организованная ФИФА и президентом Трампом, не является преступлением без жертв. Она наносит ущерб американцам. ФИФА восприняла свой новый привилегированный статус в администрации Трампа как знак того, что она может обирать своих потребителей, в частности, используя незаконное завышение цен и мошеннические методы продаж на чемпионате мира», — говорится в письме Раскина.

В письме установлен срок до 9 августа для предоставления запрошенных документов и назначения интервью. Раскин не имеет полномочий принудить Инфантино к явке, поскольку демократы не имеют большинства в Палате представителей, если только он не заручится поддержкой республиканцев.