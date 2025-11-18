Шотландия — Дания: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Шотландия и Дания сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 18 ноября
Шотландия и Дания встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 18 ноября. Игра на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) начинается в 22.45 по московскому времени.
Матч Шотландия — Дания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Шотландия и Дания в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Грецией и Белоруссией. В пяти турах шотландцы набрали 10 очков и занимают второе место в группе. У датчан — 11 очков и первая строчка. Три дня назад Шотландия уступила Греции (2:3), а Дания — сыграла вничью с Белоруссией (2:2).
