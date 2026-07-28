Тебас — Инфантино: «Сильные институты не дискредитируют тех, кто задает вопросы»

Президент Ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал пост главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, в котором он обратился к критикам чемпионата мира-2026.

«Сегодня Джанни Инфантино опубликовал жалкое сообщение в своем аккаунте в и в аккаунтах ФИФА. Никто не спорит, что футбол — это эмоции и единение. Но прозрачность, хорошее управление и подотчетность никогда не являются ненавистью; это обязанность. Сильные институты не дискредитируют тех, кто задает вопросы, они отвечают на них. И еще одно размышление, Джанни: когда руководитель посвящает целое сообщение дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос... почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, чего мы не знаем?..» — цитирует Тебаса Marca.

ЧМ-2026 прошел в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финале турнира сборная Испании победила сборную Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0.