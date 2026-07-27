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Сегодня, 19:44

Инфантино о спорных решениях арбитров на ЧМ-2026: «Это обычное дело в крупнейших лигах мира»

Алина Савинова

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на обвинения в спорном судействе на чемпионате мира-2026.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

«Ваше недовольство рядом решений, принятых компетентными органами, понятно, но обратитесь к открытым данным: такие решения являются обычным явлением в некоторых из самых главных чемпионатов. Действительно, «спорные» решения арбитров или «странные» дисциплинарные вердикты — как, например, потенциально ошибочные красные или желтые карточки либо последующие решения не дисквалифицировать игроков в определенных ситуациях — являются обычным делом и широко распространены в ряде крупнейших лиг мира. Любопытно, что те же страны, которые используют эту практику, и критикуют», — приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино.

Во время ЧМ-2026 дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна в результате красной карточки в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины (2:0). После этого футболист смог принять участие в игре 1/8 финала против сборной Бельгии (1:4).

Президент США Дональд Трамп признался, что общался с главой ФИФА по поводу удаления Балогуна. Однако, по словам президента США, он не знал, чем закончится его звонок Инфантино.

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