Гол Кабрала в ворота сборной Аргентины признан лучшим на чемпионате мира-2026

Болельщики признали гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины лучшим на турнире, сообщает пресс-служба ФИФА.

4 июля кабовердианцы уступили аргентинцам в дополнительное время — 2:3. 23-летний Кабрал на 103-й минуте сделал счет 2:2, убрав на замахе Алексиса Макаллистера и закрутив мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

«Пушечный удар «акулы» [«синие акулы» — прозвище сборной Кабо-Верде — Прим. «СЭ»]. Действующие чемпионы мира были ошеломлены в дополнительное время этим великолепным ударом с угла штрафной площади в верхний угол ворот», — говорится в описании на сайте ФИФА.

В голосовании Кабрал обошел Элдора Шомуродова (Узбекистан) и Вильсона Изидора (Гаити), занявших второе и третье места. Также на награду в частности претендовали Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания).