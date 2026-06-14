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14 июня, 12:28

Бекхэм считает, что Англия может выиграть ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира 2026 года.

«Конечно, я назову Англию, но также думаю, что у Франции невероятно сильная команда. Испания, Бразилия, никогда нельзя сбрасывать со счетов действующих чемпионов мира — Аргентину. Они приедут на этот турнир с огромными ожиданиями. В их составах есть Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Лео Месси, Криштиану Роналду, Неймар. Все это добавляет азарта турниру», — приводит слова Бекхэма Variety.

Англичане в группе L сыграют со сборными Хорватии, Ганы и Панамы. Первый матч против хорватов пройдет 17 июня и начнется в 23.00 по московскому времени.

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