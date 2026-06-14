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14 июня, 12:09

Сборной Англии рекомендовали укрыться из-за угрозы торнадо во время ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Игроки и тренерский штаб сборной Англии получили предупреждение о возможном торнадо в районе Канзас-Сити, где команда базируется во время чемпионата мира 2026 года, сообщает The Athletic.

После тренировки футболистам поступили уведомления на мобильные телефоны о приближении сильной грозы и необходимости укрыться в прочном здании вдали от окон. По данным источника, ожидались порывы ветра скоростью до 130 километров в час.

Позднее уровень опасности был повышен до предупреждения о торнадо для округа Джонсон в штате Канзас и до более серьезного уровня для округа Джексон в штате Миссури, где расположена тренировочная база английской сборной.

Отмечается, что ни база команды, ни отель, в котором проживают футболисты, не пострадали. При этом сильный ветер и ливни привели к перебоям с электроснабжением у части жителей Канзас-Сити.

По информации The Athletic, сборная Англии не планирует корректировать график подготовки к матчам чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что перед первой тренировкой команды из фургона были похищены игровые бутсы, официальные мячи турнира и часть тренировочного инвентаря. Позднее часть оборудования удалось вернуть.

Футболистам сборной Англии вернули утерянные бутсы перед стартом ЧМ-2026.Англичанам вернули украденные бутсы, французы везут криокамеру, норвежцы — красную рыбу. Безумная логистика ЧМ

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