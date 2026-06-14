Четыре представителя сборной Ирана смогли решить визовые проблемы перед матчами ЧМ-2026

Четыре представителя делегации сборной Ирана успешно оспорили отказ в выдаче американских виз и получили разрешение на въезд в США для участия в чемпионате мира, сообщает BBC

По информации источника, визы получили в том числе аналитик национальной команды и два сотрудника международного отдела Федерации футбола Ирана.

При этом еще 11 представителей сборной продолжают сталкиваться с визовыми трудностями. После прибытия в Мексику они подали новые заявления на получение разрешения на въезд в США. Шесть человек вновь получили отказ, среди них президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Из-за сохраняющихся проблем с визами сборная Ирана не сможет постоянно находиться на территории США во время турнира и будет покидать страну после проведения матчей. Изначально команда планировала разместить тренировочную базу в Аризоне, однако позднее получила разрешение перенести ее в Мексику.

На групповом этапе чемпионата мира иранцы сыграют против сборных Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Матчи пройдут в Инглвуде и Сиэтле.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных.

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