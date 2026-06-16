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16 июня, 21:21

Роналду — перед стартовым матчем Португалии на ЧМ-2026: «Пришло время отдать все ради нашей страны»

Алина Савинова

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед стартовым матчем национальной команды на чемпионате мира-2026.

В среду, 17 июня, португальцы сыграют с ДР Конго. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы испытываем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Завтра начнется новая глава. Мы упорно трудились, чтобы достичь этого момента, теперь пришло время отдать все ради нашей страны и всех португальских общин, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте так же, как и мы!» — написал Роналду в своих соцсетях.

В групповом турнире чемпионата мира-2026 Португалия также встретится с Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

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