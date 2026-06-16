Лионель Месси на ЧМ по футболу: когда играет Аргентина, расписание матчей, где смотреть

Лионель Месси выступит на ЧМ по футболу со сборной Аргентины

Аргентинский нападающий Лионель Месси примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Мировое первенство станет для него шестым в карьере. Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Расписание матчей сборной Аргентины на групповом этапе ЧМ-2026

17 июня, среда

4.00, Аргентина — Алжир

22 июня, понедельник

20.00, Аргентина — Австрия

28 июня, воскресенье

5.00, Иордания — Аргентина

Время начала — московское

В прямом эфире матчи сборной Аргентины покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и медиахолдинг «Матч!».

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. В финале чемпионата мира 2022 года они победили сборную Франции.

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