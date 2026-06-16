Лионель Месси на ЧМ по футболу: когда играет Аргентина, расписание матчей, где смотреть
Аргентинский нападающий Лионель Месси примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Мировое первенство станет для него шестым в карьере. Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией.
Расписание матчей сборной Аргентины на групповом этапе ЧМ-2026
17 июня, среда
4.00, Аргентина — Алжир
22 июня, понедельник
20.00, Аргентина — Австрия
28 июня, воскресенье
5.00, Иордания — Аргентина
Время начала — московское
В прямом эфире матчи сборной Аргентины покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и медиахолдинг «Матч!».
Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. В финале чемпионата мира 2022 года они победили сборную Франции.
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