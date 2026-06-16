Аргентинский нападающий Лионель Месси будет принимать участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Он является капитаном национальной команды.

Месси — лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в истории сборной Аргентины, он провел в составе команды 199 игр и забил 117 голов. Вместе со сборной он дважды побеждал на Кубке Южной Америки (в 2021 и 2024 годах), а в 2022 году стал чемпионом мира. На чемпионатах мира Лионель забил 13 голов, для повторения рекорда Мирослава Клозе ему нужно отметиться еще 3 мячами.

На ЧМ-2026 Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией. Команда отобралась на турнир, заняв 1-е место в квалификации КОНМЕБОЛ.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.