Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

16 июня, 23:00

Месси в сборной Аргентины: статистика — игры, голы, трофеи

Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет принимать участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. Он является капитаном национальной команды.

Месси — лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в истории сборной Аргентины, он провел в составе команды 199 игр и забил 117 голов. Вместе со сборной он дважды побеждал на Кубке Южной Америки (в 2021 и 2024 годах), а в 2022 году стал чемпионом мира. На чемпионатах мира Лионель забил 13 голов, для повторения рекорда Мирослава Клозе ему нужно отметиться еще 3 мячами.

На ЧМ-2026 Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией. Команда отобралась на турнир, заняв 1-е место в квалификации КОНМЕБОЛ.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Хабиб Нурмагомедов назвал тройку фаворитов ЧМ-2026 и предположил, кто станет лучшим бомбардиром
Канада — Катар: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу
Мексика — Корея: онлайн- трансляция чемпионата мира по футболу
Швейцария — Босния и Герцеговина: ничья после первого тайма
Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 19 июня
Тренер сборной ЮАР Брос — о ничьей с Чехией на ЧМ-2026: «Очень горжусь своей командой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ирак — Норвегия: смотреть онлайн трансляцию чемпионата мира

Флаг России попал в трансляцию матча ЧМ-2026 Франция — Сенегал
Новости
RSS RSS
Все новости