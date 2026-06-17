Англия и Хорватия встретятся на чемпионате мира по футболу

Сборные Англии и Хорватии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи сборных. За основными событиями и результатом игры Англия — Хорватия можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа L.

17 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

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