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17 июня, 13:00

Англия — Хорватия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу, где смотреть трансляцию

Англия и Хорватия встретятся на чемпионате мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Англии и Хорватии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи сборных. За основными событиями и результатом игры Англия — Хорватия можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа L.
17 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Англия
4:2
Хорватия

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».

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Чемпионат мира по футболу 2026

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