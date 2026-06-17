Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира по футболу: топ-10

Немец Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси возглавляют список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу. У обоих игроков по 16 голов на турнирах.

Месси догнал Клозе во время ЧМ-2026. Аргентинец оформил хет-трик в матче группового этапа против Алжира и довел общее число голов на чемпионатах мира до 16. До этого у капитана сборной Аргентины было 13 мячей.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу

Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов

Лионель Месси (Аргентина) — 16

Роналдо (Бразилия) — 15

Герд Мюллер (Германия) — 14

Килиан Мбаппе (Франция) — 14

Жюст Фонтен (Франция) — 13

Пеле (Бразилия) — 12

Юрген Клинсман (Германия) — 11

Шандор Кочиш (Венгрия) — 11

Габриэль Батистута (Аргентина) — 10

Гари Линекер (Англия) — 10

Томас Мюллер (Германия) — 10

Гжегож Лято (Польша) — 10

Теофило Кубильяс (Перу) — 10

Хельмут Ран (Германия) — 10

Месси забивал на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. На ЧМ-2010 в ЮАР аргентинец не отметился голами, но затем стал главным бомбардиром сборной Аргентины в истории турнира.

Клозе установил рекорд в 2014 году, когда забил 16-й мяч на чемпионатах мира в полуфинале против Бразилии. Теперь Месси делит с немцем первое место и может стать единоличным лидером списка, если забьет еще один гол на ЧМ-2026.

Среди действующих игроков ближе всех к рекорду также находится Килиан Мбаппе. Француз забил 14 голов на чемпионатах мира и делит четвертое место с Гердом Мюллером.

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