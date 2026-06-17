Манди: «Старались максимально нейтрализовать Месси, но он был слишком хорош для сборной Алжира»

Капитан сборной Алжира Аисса Манди прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в матче чемпионата мира-2026.

«Разница заключалась в том, что у них есть игрок, который безжалостен, почти каждый его момент заканчивается голом. Возможно, Месси — лучший игрок всех времен. Его эффективность поразительна, но мы это знали. Старались максимально его нейтрализовать, но это не сработало — он был слишком хорош для нас», — цитирует официальный сайт ФИФА Манди.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе J. Алжирцы — на последней строчке.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.