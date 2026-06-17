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17 июня, 08:10

Ашурматов — о ЧМ-2026: «У Луиса Диаса тоже две руки и две ноги. Он такой же человек, как и мы»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник иранского «Эстегляля» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира-2026.

— Успокаивает ли Каннаваро вас со своим опытом, старается ли погасить нервозность у игроков, которые никогда не играли на чемпионатах мира?

— Мы ждали этого дня 34 года, и у нас сейчас нет никакой паники. Думаю, и с другим тренером бы не было. Мы уже сделали историю, поэтому сейчас чувствуем себя спокойно. Нам нечего терять, но будем стараться по максимуму, конечно. Какая разница — Колумбия, Португалия или, например, Бразилия?

— Но группа тяжелая. Товарищеский матч с Нидерландами (1:2 с решающим голом Гакпо с пенальти на 8-й добавленной минуте. — Прим. И.Р.) — повод для оптимизма?

— Мы не боимся — нам, наоборот, интересно с такими командами играть! Будем проверять себя, можем или нет. Надеюсь, получится еще лучше, чем с голландцами.

— В первом матче вам как защитнику предстоит противостоять такому монстру, как, например, Луис Диас из «Баварии».

— Он такой же человек, как и мы, у него две ноги, две руки. Он тоже может ошибаться, а мы — показать себя. Футбол все покажет!

Рустамжон Ашурматов.«Сейчас Португалия, думаю, сильнее без Роналду, чем с ним». Интервью защитника сборной Узбекистана Ашурматова
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