Ашурматов — о ЧМ-2026: «У Луиса Диаса тоже две руки и две ноги. Он такой же человек, как и мы»

Защитник иранского «Эстегляля» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира-2026.

— Успокаивает ли Каннаваро вас со своим опытом, старается ли погасить нервозность у игроков, которые никогда не играли на чемпионатах мира?

— Мы ждали этого дня 34 года, и у нас сейчас нет никакой паники. Думаю, и с другим тренером бы не было. Мы уже сделали историю, поэтому сейчас чувствуем себя спокойно. Нам нечего терять, но будем стараться по максимуму, конечно. Какая разница — Колумбия, Португалия или, например, Бразилия?

— Но группа тяжелая. Товарищеский матч с Нидерландами (1:2 с решающим голом Гакпо с пенальти на 8-й добавленной минуте. — Прим. И.Р.) — повод для оптимизма?

— Мы не боимся — нам, наоборот, интересно с такими командами играть! Будем проверять себя, можем или нет. Надеюсь, получится еще лучше, чем с голландцами.

— В первом матче вам как защитнику предстоит противостоять такому монстру, как, например, Луис Диас из «Баварии».

— Он такой же человек, как и мы, у него две ноги, две руки. Он тоже может ошибаться, а мы — показать себя. Футбол все покажет!