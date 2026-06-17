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17 июня, 07:53

Месси: «Мне посчастливилось осуществить все свои мечты или даже больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы в матче чемпионата мира-2026 против Алжира (3:0) отметил, что получает удовольствие от футбола. 38-летний аргентинец оформил хет-трик и вышел на первое место по количеству голов в истории турнира, сравнявшись с Мирославом Клозе.

«Все, что я сейчас переживаю, — это бонус. Мне посчастливилось осуществить все свои мечты или даже больше, чем я когда-либо мечтал, как в профессиональном, так и в личном плане. Сейчас я просто наслаждаюсь этим, будучи частью замечательной команды, чувствую себя хорошо и могу получать удовольствие на поле. Это намного больше, чем я мог себе представить в детстве», — приводит официальный сайт ФИФА слова Месси.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе J. Алжирцы — на последней строчке.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.

Лионель Месси.Феноменальный матч Месси! Первым сыграл на шестом ЧМ, трижды забил Зидану и установил кучу рекордов
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