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Сегодня, 12:17

Веркаутерен о поражении Бельгии: «Удача не была на нашей стороне»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен прокомментировал «СЭ» поражение команды в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Испании (1:2).

«Куртуа — очень важный футболист, который играл очень хорошо до травмы. У нас есть молодые запасные, которые обладают хорошими качествами, но они не на том же уровне, что и Куртуа. Тем не менее, такое может случиться — это часть игры.

Удача сегодня вообще не была на нашей стороне: Тилеманс выбыл из строя прямо перед матчем, а Куртуа — во время игры. Но это не оправдание: если посмотреть на статистику — угловые, владение мячом, моменты, то команда с лучшими показателями и победила. Только идеальная игра могла бы нам помочь, но она не была таковой. А на таком уровне за это приходится расплачиваться. Жаль, но такова реальность», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в&nbsp;слезах покинул поле из-за травмы в&nbsp;матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Испании.Куртуа в слезах покинул поле из-за травмы в матче с Испанией. А его сменщик Ламменс допустил роковую ошибку

Бельгия завершила выступление на турнире. Испанцы в полуфинале сыграют с Францией.

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