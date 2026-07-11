Веркаутерен о поражении Бельгии: «Удача не была на нашей стороне»

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен прокомментировал «СЭ» поражение команды в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Испании (1:2).

«Куртуа — очень важный футболист, который играл очень хорошо до травмы. У нас есть молодые запасные, которые обладают хорошими качествами, но они не на том же уровне, что и Куртуа. Тем не менее, такое может случиться — это часть игры.

Удача сегодня вообще не была на нашей стороне: Тилеманс выбыл из строя прямо перед матчем, а Куртуа — во время игры. Но это не оправдание: если посмотреть на статистику — угловые, владение мячом, моменты, то команда с лучшими показателями и победила. Только идеальная игра могла бы нам помочь, но она не была таковой. А на таком уровне за это приходится расплачиваться. Жаль, но такова реальность», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Бельгия завершила выступление на турнире. Испанцы в полуфинале сыграют с Францией.