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Сегодня, 13:15

Аргентина — Швейцария: где смотреть трансляцию ЧМ-2026 по футболу

Матч 1/4 финала ЧМ Аргентина — Швейцария покажут на «Кинопоиске» по платной подписке
Лионель Месси, игрок сборной Аргентины.
Фото Getty Images

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу Аргентина — Швейцария покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Сервис владеет эксклюзивными правами по показ 35 матчей Кубка мира: 24 игры группового этапа и 11 матчей плей-офф, включая полуфинал и матч за 3-е место.

Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 в ночь с 11 на 12 июля. Матч пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
Швейцария

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Аргентина — Швейцария можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Аргентины в 1/8 финала турнира обыграла Египет со счетом 3:2. Сборная Швейцарии в 1/8 финала ЧМ победила Колумбию в серии пенальти 0:0 (4:3 по пенальти).

Аргентина&nbsp;&mdash; Швейцария.Аргентина — Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

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