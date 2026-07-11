Макрон не планирует посетить полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует посещать полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Испании, сообщает Le Parisien.

По информации источника, встреча пройдет 14 июля, в День взятия Бастилии. В этот день президент Франции традиционно присутствует на военном параде на Елисейских полях.

При этом Макрон прилетит в США в случае выхода сборной Франции в финал турнира, который состоится 19 июля. Политик также присутствовал на финальных матчах чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

В четвертьфинале турнира французы обыграли Марокко (2:0). Матч Франция — Испания состоится 14 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.