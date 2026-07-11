Куртуа — о будущем сборной Бельгии: «Уверен, нас ждут большие успехи»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал будущее национальной команды после поражения от Испании (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

«На крупных турнирах мы почти всегда выступали хорошо. Мы очень гордимся всем, что сделали до этого момента. Конечно, нас часто критикуют: говорят, что «золотое поколение» ничего не выиграло, и так далее.

Но мы — Бельгия. Мы не Англия, не Испания и не Франция. Мы маленькая страна, где нет даже 12 миллионов человек, и на крупных турнирах мы показываем потрясающие результаты.

Критиковать и говорить: «Да, вы ничего не выиграли», — очень легко. Но посмотрите на большие имена в футболе: не все выигрывали крупные турниры. А мы всегда пытались. Думаю, мы можем гордиться собой.

У нас хорошо работают молодежные академии. Появляются молодые таланты, а те ребята, которые сейчас молоды, в ближайшие годы станут сильнее. Надеюсь, к чемпионату Европы или следующему чемпионату мира мы будем сильнее. Думаю, у нас есть характер», — приводит слова Куртуа пресс-служба ФИФА.

Для 34-летнего голкипера матч с Испанией стал 115-м за сборную Бельгии. В этих встречах он пропустил 90 голов и 57 раз сыграл на ноль.