В Нидерландах отреагировали на вылет сборной с ЧМ-2026: «Марокко просто было лучше»

Нидерландский журналист Йерун Каптейнс в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении национальной сборной от Марокко (1:1, пен. 2:3) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Марокко просто было лучше. Но пенальти они били отвратительно. Больше всего из нашей команды меня разочаровала игра ван Дейка», — сказал Каптейнс «СЭ».

Сборная Марокко встретится в 1/8 финала с Канадой 4 июля на стадионе в Хьюстоне.