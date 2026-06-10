Мартинес — о будущем Роналду в сборной Португалии: «Это не то, что мы сейчас рассматриваем»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко оценил самоотдачу капитана и нападающего национальной команды Криштиану Роналду.

11 июня стартует чемпионат мира, который станет шестым в карьере Роналду. 41-летний форвард является абсолютным лидером среди мужских сборных по числу матчей (227) и голов (143).

«Наш капитан подает пример во всем, что делает. Он вкладывает душу в каждую минуту, 24 часа в сутки, чтобы помочь национальной команде. Капитан и остальные игроки не думают о будущем. Фокус — на тренировках, на том, чтобы становиться лучше с каждым днем, реализовывать наши идеи и демонстрировать гордость, нося футболку сборной. Именно такой пример он и подает, и его единственная цель — использовать это, чтобы стать лучше завтра», — приводит ESPN слова Мартинеса.

Также специалист ответил на вопрос о возможном прощании Роналду со сборной.

«Это не то, что мы сейчас рассматриваем. Сейчас мы полностью сосредоточены на чемпионате мира», — добавил он.

На чемпионате мира-2026 Португалия сыграет в одной группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

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