Юрист Черчесова: «Если бы не я, тренер бы сделал Россию чемпионом мира? Он был близок»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» ответил на критику со стороны Германа Ткаченко.

— Ткаченко как-то отпустил в ваш адрес шпильку и по поводу Черчесова: «В общем, у него все есть для работы на Западе, кроме одного — нормальных юристов. Сегодняшние — те еще «пассажиры», токсичны для его работы». Не обсуждали с главным тренером сборной эти слова?

— Не обсуждал, потому что не вижу в этом смысла. Может Ткаченко завидует мне и тоже хочет побыть юристом Черчесова? Станислав Саламович слишком хорошо разбирается в людях, для него главный ориентир — его собственное мнение. Мне очевидно, что Черчесов сегодня — один из лучших специалистов в мире. Видел, какие предложение ему приходили, в том числе от достаточно известных клубов и сборных. Прекрасно знаю, насколько хорошо о нем отзываются в мире спорта.

Другое дело, что в его мыслях только наша сборная и желание делать ее лучше изо дня в день. Он — максималист. Сегодня Станислав Саламович думает только о том, как выиграть чемпионат Европы. Наверное, опираясь на слова Ткаченко, можно сделать вывод, что не будь у Черчесова, как он выразился, токсичного окружения, тренер бы выиграл чемпионат мира в России. Что ж, Станислав Саламович был близок, Герман! (Константин Алексеев)

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