Колосков о возможном выдвижении президента «ПСЖ» на пост главы ФИФА: «Нужна альтернатива Инфантино»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что европейские футбольные чиновники рассматривают возможность выдвижения президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи на пост главы ФИФА.

По информации The Times, обсуждение этого вопроса началось во время чемпионата мира-2026. Одной из причин называют сообщения о том, что действующий президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира.

При этом представители «ПСЖ» заявили, что у Аль-Хелаифи «нет абсолютно никаких амбиций, намерений или интереса к роли в ФИФА».

«Он сам должен на это согласиться. Это тяжеленная работа и огромная ответственность. Альтернатива Инфантино определенно нужна, он на этой должности уже заелся. Пришла пора найти человека, который бы прислушивался к мнению коллег, специалистов и федераций», — сказал Колосков «СЭ».

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.

(Давид Петросян)