Колосков о заявлении УЕФА про бойкот турниров ФИФА: «Это самое серьезное предупреждение, которое может быть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что все 55 членов УЕФА единогласно решили бойкотировать турниры ФИФА после намерения президента организации Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Это самое серьезное предупреждение, которое только может быть. По сути дела, это — ультиматум. Посмотрим на реакцию Инфантино — будет ли он продавать телевизионные права на чемпионат мира частным инвесторам, или откажется от этой идеи? Но УЕФА поставил самый серьезный ультиматум президенту ФИИФА», — сказал Колосков «СЭ».

В четверг, 30 июля УЕФА выступил с заявлением о бойкоте турниров ФИФА из-за последних решений Инфантино, связанных с продажей прав на чемпионат мира частным инвесторам. В европейской организации заявили, что все ее члены безоговорочно отвергают предложение ФИФА о передаче прав собственности на мировое первенство.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. При этом ФИФА сохранит единоличный контроль над FFE и исключительные полномочия в вопросах управления футболом, соревнований и календаря. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. По информации Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере 35 миллионов евро каждой, крайний срок для согласия — 19 сентября.