Романцев — о расширении ЧМ до 64 команд: «Я двумя руками против»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное увеличение участников следующего чемпионата мира по футболу до 64 команд.

— Олег Иванович, слышал, что на чемпионате мира-2030 ФИФА собирается увеличить число участников до 64. Три его стартовых матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. А остальные — в Испании, Португалии и Марокко. Как вы себе представляете проведение такого гигантского турнира? Что он даст самому футболу и нам, болельщикам?

— Поверьте, даже не знаю, как относиться к такому событию, очень напоминающему что-то из области фантастики. Ни для кого не секрет, что, проводя мировые чемпионаты, ФИФА огромное внимание уделяет их коммерческой составляющей. Телевидение, реклама, билеты — все это немалые деньги. А значит, чем больше участников, тем выше доходы! И вот уже поймавшие кураж отцы мирового футбола заявляют, что хотят в следующем, юбилейном чемпионате собрать уже 64 сборные! При этом прикрываясь красивыми словами, что «каждая страна имеет право мечтать». Хотя допускаю, что такой благой порыв кому-то может понравиться.

Но надеюсь, что в футбольном мире еще достаточно тех, кто понимает: подобный вариант имеет к футболу сомнительное отношение, превращая его в доходный бизнес. При всем уважении к сборным Кюрасао, Иордании, Панамы, Ирака, Новой Зеландии, их матчи на этом чемпионате вряд ли останутся в памяти. А если число команд такого уровня возрастет, то проходных игр станет еще больше. Что ударит по зрелищности и интересу к турниру. Да и 44 дня с разъездами, борьбой и игровыми нагрузками могут обернуться травмами. К тому же не обойдется и без «странных» встреч с заранее предсказуемым исходом. Словом, я двумя руками против!

С 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде прошел ЧМ-2026. Победителем турнира, на котором впервые в истории участвовало 48 команд, стала Испания.