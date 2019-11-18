Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    Чемпионат мира-2018

«Волгоград Арена» передана в собственность региону

14:43

Стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира 2018 года, передан в собственность Волгоградской области, информирует пресс-служба администрации региона.

— Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о безвозмездной передаче комплекса сооружений стадиона «Волгоград Арена» в собственность Волгоградской области, — говорится в сообщении.

Напомним, 45-тысячный стадион «Волгоград Арена» был построен в рамках подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. После проведения мирового первенства стадион стал базовым для волгоградской команды «Ротор», которая выступает в первенстве Олимп — ФНЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ




Загрузка...
Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир