«Волгоград Арена» передана в собственность региону

Стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира 2018 года, передан в собственность Волгоградской области, информирует пресс-служба администрации региона.

— Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о безвозмездной передаче комплекса сооружений стадиона «Волгоград Арена» в собственность Волгоградской области, — говорится в сообщении.

Напомним, 45-тысячный стадион «Волгоград Арена» был построен в рамках подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. После проведения мирового первенства стадион стал базовым для волгоградской команды «Ротор», которая выступает в первенстве Олимп — ФНЛ.