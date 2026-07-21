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Протас признался, что очень рад подписанию нового контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Алина Савинова

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас заявил, что форвард Александр Овечкин является великим хоккеистом и лидером раздевалки команды.

В начале июля 40-летний россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год.

«Продление Овечкина? Конечно, я рад. Овечкин очень много для меня сделал, помог мне адаптироваться в команде. Саша был и остается моим хоккейным наставником, помощником, он очень много мне помогает в бытовых вещах, да и во многих других аспектах. Он великий хоккеист, лидер в раздевалке и для болельщиков, для всей организации. Все очень счастливы», — приводит ТАСС слова Протаса.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Ему осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов с учетом плей-офф (1006 против 1016). В 2018 году вместе с «Вашингтоном» россиянин выиграл Кубок Стэнли.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Алексей Протас
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Материалы сюжета: Овечкин: последний сезон в НХЛ и новые рекорды лучшего снайпера в истории лиги
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1 Каролина 14 10 4 22
2 Нью-Джерси 12 8 4 16
3 Рейнджерс 14 7 7 15
4 Айлендерс 12 6 6 14
5 Вашингтон 10 6 4 12
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Коламбус 10 5 5 10
8 Филадельфия 14 3 11 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 9 4 19
2 Монреаль 12 7 5 16
3 Оттава 13 8 5 16
4 Флорида 13 7 6 16
5 Торонто 14 7 7 16
6 Тампа-Бэй 11 7 4 15
7 Баффало 12 5 7 13
8 Детройт 12 5 7 13
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 14 9 5 20
2 Юта 13 8 5 16
3 Даллас 12 7 5 15
4 Колорадо 12 6 6 13
5 Нэшвилл 12 4 8 13
6 Сент-Луис 12 5 7 11
7 Виннипег 12 4 8 11
8 Чикаго 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 9 5 19
2 Эдмонтон 12 8 4 18
3 Сиэтл 12 7 5 15
4 Сан-Хосе 13 6 7 13
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28.10 02:00 Филадельфия – Коламбус 3 : 4 ОТ
28.10 03:00 Сент-Луис – Монреаль 0 : 2
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