Протас признался, что очень рад подписанию нового контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас заявил, что форвард Александр Овечкин является великим хоккеистом и лидером раздевалки команды.

В начале июля 40-летний россиянин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год.

«Продление Овечкина? Конечно, я рад. Овечкин очень много для меня сделал, помог мне адаптироваться в команде. Саша был и остается моим хоккейным наставником, помощником, он очень много мне помогает в бытовых вещах, да и во многих других аспектах. Он великий хоккеист, лидер в раздевалке и для болельщиков, для всей организации. Все очень счастливы», — приводит ТАСС слова Протаса.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Ему осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов с учетом плей-офф (1006 против 1016). В 2018 году вместе с «Вашингтоном» россиянин выиграл Кубок Стэнли.