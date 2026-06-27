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Самедов — о ЧМ-2018: «Эталонный турнир. Чемпионат мира в Катаре и этот не дотягивают до нашего»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018 в России.

«Все говорили, что тот чемпионат был лучшим. Турнир в Катаре и этот не дотягивают до нашего чемпионата. Это был эталонный чемпионат мира с точки зрения организации, качества футбола, болельщиков. Тот турнир действительно был показательным», — сказал Самедов «СЭ».

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции, второе место заняла команда Хорватии, третье — Бельгия.

Сборная России в четвертьфинале турнира уступила хорватам (2:2, 3:4 — пенальти).

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