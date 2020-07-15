Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    Чемпионат мира-2018

Конец сказки. Два года назад завершился чемпионат мира по футболу в России

11:00
«Лужники». Фото Reuters
«Лужники». Фото Reuters
Теги:

Два года назад завершился чемпионат мира по футболу в России. Сборная Франции в финале победила хорватов — 4:2. У французов отличились Антуан Гризманн, Поль Погба и Кильян Мбаппе. У хорватов забил Иван Перишич, Марио Манджукич поразил и свои, и чужие ворота.

Франция стала шестой сборной в истории соревнования, которая выигрывала чемпионат мира более одного раза (два). Дидье Дешам стал третьим человеком, который выигрывал чемпионат мира как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

В финале было забито шесть мячей — больше забивали только в финальном матче чемпионата мира-1958 Бразилия — Швеция (семь).

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир