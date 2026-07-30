КОНКАКАФ проведет экстренное совещание из-за планов Инфантино продать долю чемпионата мира

Члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) проведут экстренное совещание из-за намерения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира коммерческим инвесторам, сообщил журналист Адам Крафтон.

Оно пройдет позднее в четверг. В совещании примут участие представители 41 члена организации.

30 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что 55 стран-ассоциаций приняли решение бойкотировать турниры ФИФА.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. При этом ФИФА сохранит единоличный контроль над FFE и исключительные полномочия в вопросах управления футболом, соревнований и календаря. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. По информации Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере 35 миллионов евро каждой, крайний срок для согласия — 19 сентября.