Футбольная ассоциация Англии: «Поддерживаем УЕФА и выступаем против планов ФИФА»

Футбольная ассоциация Англии (FA) выразила поддержку позиции УЕФА, который пообещал бойкотировать турниры ФИФА в случае реализации плана ее главы Джанни Инфантино о продаже доли чемпионата мира частным инвесторам.

30 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что 55 стран-ассоциаций приняли решение бойкотировать турниры ФИФА.

«Мы стоим плечом к плечу с нашими европейскими коллегами и полностью поддерживаем коллективное мнение. Мы выступаем против планов ФИФА — чемпионат мира принадлежит и всегда будет принадлежать футболу», — сообщает на сайте FA.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. При этом ФИФА сохранит единоличный контроль над FFE и исключительные полномочия в вопросах управления футболом, соревнований и календаря. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. По информации Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере 35 миллионов евро каждой, крайний срок для согласия — 19 сентября.