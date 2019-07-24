Экс-футболист сборной Англии рассказал, что испытал фантастические ощущения во время ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Арсенала" Сол Кэмпбелл рассказал, что испытал фантастические ощущения во время пребывания в России в период чемпионата мира 2018.

– Какие впечатления у вас остались от пребывания в России?

– Мне доводилось несколько раз играть в России, – приводит RT слова Кэмпбелла. – Но сейчас я нахожусь по другую сторону, и это совсем иное чувство. Я был послом Международной федерации футбола (ФИФА) в Волгограде, где сборная Англии проводила свою первую встречу в рамках чемпионата мира 2018 года.

Мы присутствовали на фестивале болельщиков, смотрели матчи на стадионе, общались с людьми. Это фантастические ощущения. Меня встретили с большой теплотой. Да, такое гостеприимство отчасти было связано с мундиалем, однако люди действительно хотели, чтобы и я больше о них узнал. Невероятно видеть такое количество фанатов, съехавшихся в одно место.

Санкт-Петербург – очень красивый город, люди называют его "русской Венецией". Некоторое время я провел в Москве, ощутил ее энергию и скорость. Она тоже мне понравилась. Поэтому в целом могу сказать, что это был невероятный опыт.

– Что для вас стало самым большим открытием в России?

– Иногда у тебя в голове заранее складывается определенная картинка, возможно, не всегда положительная. Но спорт позволяет посмотреть на вещи с иной точки зрения. Толпы болельщиков, команды, прекрасные матчи – все это меняет твой взгляд.

– У некоторых иностранцев действительно присутствует предвзятое отношение к странам Восточной Европы. Что конкретно поменяло ваш взгляд на эту часть света?

– Футбол дает прекрасную возможность путешествовать по всему миру, воочию видеть то, за чем раньше ты мог наблюдать лишь на экране телевизора. Я посетил несколько российских городов, и это был потрясающий опыт. Разумеется, было бы глупо называть какую бы то ни было страну идеальной. Но с моей точки зрения, все было великолепно.