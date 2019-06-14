Дзюба считает, что сборная России могла дойти до финала ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба выразил мнение, что его команда могла дойти до финала домашнего чемпионата мира-2018. Россияне добрались до 1/4 финала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти - 3:4). В полуфинале хорваты победиил Англию (2:1), а в финале проиграли Франции (2:4).

- Финал смотрел опустошенным, - рассказал Дзюба в документальном фильме о ЧМ-2018, выпущенном РФС. - Особенно когда Хорватия играла с Англией, и как Англия выглядела... Было обидно вдвойне. Казалось бы, англичане должны были возить уставших хорватов, которые играли уже третий матч по 120 минут. Но хорваты смотрелись лучше. С этими англичанами мы могли справиться.

Сегодня исполнился ровно год с момента начала чемпионата мира-2018. Он прошел в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.