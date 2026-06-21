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Сегодня, 10:12

Клопп объяснил вылет сборной Турции с ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал вылет сборной Турции с чемпионата мира 2026 года.

«За эти годы у меня появилось много турецких друзей, и я очень хорошо понимаю, насколько они сейчас разочарованы. Они начали турнир с огромным энтузиазмом, но произошедшее — наглядный пример того, почему такая выдающаяся команда, как Турция, иногда не достигает целей на крупных турнирах.

Если спросить: «недостаточно ли они хотели победить?» — ответ однозначно нет. Каждый, кто смотрел матч, видел, как сильно они этого хотели. Но давление было колоссальным, и они не справились с ним. Они настолько стремились к победе, что полностью забыли о балансе и безопасности в обороне при атаке. В итоге они отошли от своей игры начала турнира и из-за сильнейшего психологического давления уже не смогли быть собой», — сказал специались в эфире Magenta TV.

Матч Турция&nbsp;&mdash; Парагвай (0:1) на&nbsp;ЧМ-2026.Как турки вылетели с ЧМ-2026. Репортаж Рабинера, с трибуны наблюдавшего за этой сенсацией

Сборная Турции потерпела поражения от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) и за тур до конца группового этапа потеряла шансы на выход в плей-офф.

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