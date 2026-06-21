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Сегодня, 11:06

Адвокат — о ничьей Кюрасао с Эквадором: «Мы многого добились практически с нуля»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат подвел итоги матча с Эквадором (0:0) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Вы знаете, как многого мы добились, практически с нуля. А потом мы призжаем сюда, играем на выезде перед 60 тысячами зрителей и сводим матч вничью. Остается только гордиться тем, как далеко мы продвинулись.

Первый матч повлиял на меня гораздо сильнее, потому что мы проиграли со счетом 1:7. Но болельщики невероятно встретили наших игроков. Обычного после такого результата тебя освистывают, а тут произошло прямо противоположное. Сегодня вы увидели, как команда отблагодарила болельщиков. Это прекрасный момент», — приводит слова Адвоката ESPN.

Кюрасао сыграл вничью с&nbsp;Эквадором на&nbsp;ЧМ-2026.«Есть вещи, которые невозможно объяснить». Кюрасао с Адвокатом сделали сюрприз — сыграли вничью с Эквадором

Команда из Кюрасао завоевала свои первые очки в матчах чемпионатов мира. Подопечные экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката занимают четвертое место в таблице группы E ЧМ-2026. Сборная Эквадора (одно очко) идет на третьем месте.

В третьем туре Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор — с Германией. Оба матча пройдут 25 июня.

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