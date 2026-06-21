Форвард сборной Японии Уэда признан лучшим игроком матча с Тунисом на ЧМ-2026

Нападающего сборной Японии Аясэ Уэду признали лучшим игроком матча против Туниса (4:0) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026, сообщается на сайте ФИФА.

27-летний форвард оформил дубль. Он отличился на 31-й и 83-й минутах.

Япония с 4 очками поднялась на второе место в группе F. Тунис без очков замыкает квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре Япония 26 июня сыграет со Швецией. Тунис в этот же день встретится с Нидерландами.