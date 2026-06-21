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Сегодня, 09:46

Тренер сборной Японии Мориясу — о победе над Тунисом: «Игроки смогли полностью раскрыть потенциал»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу подвел итоги матча против Туниса (4:0) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Мы хорошо подготовились к матчу и играли агрессивно. Во время подготовки тренерский штаб четко обозначил, что нам нужно делать, и благодаря этому игроки смогли полностью раскрыть свой потенциал. Многие японские болельщики приехали в Монтеррей, пели с нами национальный гимн и громко нас поддерживали. Их поддержка стала для нас огромным стимулом», — приводит слова Мориясу пресс-служба ФИФА.

Япония с 4 очками поднялась на второе место в группе F. Тунис без очков замыкает квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре Япония 26 июня сыграет со Швецией. Тунис в этот же день встретится с Нидерландами.

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