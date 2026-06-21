Нидерланды и Япония ближе к плей-офф, но могут остаться третьими. Расклады в группе F на ЧМ-2026

После второго тура в группе F два лидера. Нидерланды разгромили Швецию со счетом 5:1, а Япония крупно победила Тунис — 4:0. Перед заключительным туром три сборные сохраняют шансы на выход в плей-офф, тогда как африканская команда потеряла шансы уйти с четвертого места.

По регламенту чемпионата мира в плей-офф выходят первые и вторые места 12 групп, а также восемь лучших сборных среди занявших третьи места.

Результаты второго тура группы F: Нидерланды — Швеция — 5:1, Тунис — Япония — 0:4.

Чемпионат мира-2026. Группа F

И В Н П М О 1. Нидерланды 2 1 1 0 7-3 4 2. Япония 2 1 1 0 6-2 4 3. Швеция 2 1 0 1 6-6 3 4. Тунис 2 0 0 2 1-9 0

Матчи 3-го тура: Япония — Швеция, Тунис — Нидерланды. Обе игры начнутся 26 июня в 2.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Нидерланды находятся в лучшем положении перед последним туром. Победа или ничья с Тунисом выведут в плей-офф, но итоговое место будет зависеть от результата параллельного матча Японии и Швеции. При равенстве очков голландцев и японцев с учетом ничьей в очной игре (2:2) в расчет пойдут общая разница мячей и общее число забитых мячей — пока здесь равенство по разнице (по плюс 4), зато у команды Рональда Кумана на один забитый мяч больше (7 против 6).

Нидерланды в случае поражения от Туниса при победе Швеции над Японией рискуют опуститься на третье место — если в сравнении с японцами их разница голов станет хуже или при равенстве в разнице окажется меньше забитых мячей, а при равенстве обоих названных показателей в расчет пойдут друг за другом рейтинг фейр-плей и рейтинг ФИФА. Вместе с тем четыре набранных очка в любом случае должны позволить войти в число 8 из 12 лучших сборных с третьих мест групп.

— Япония гарантирует выход в плей-офф в случае победы или ничьей против Швеции, а итоговое место будет зависеть от результата матча Нидерландов с учетом возможного равенства очков и дополнительных показателей.

Как и голландцы, японцы могут выйти в 1/16 финала со второго места, даже если проиграют шведам, но тогда азиатской команде поможет только поражение голландцев от тунисцев и потребуется добиться перевеса над конкурентом при проверке критериев — общая разница мячей, количество забитых голов, рейтинг фейр-плей, рейтинг ФИФА.

— Швеция сохранила хорошие шансы на выход из группы после разгромного поражения от Нидерландов — победа над Японией гарантирует попадание в 1/16 финала, а если голландцы потеряют очки в матче с Тунисом, то скандинавы займут первое место.

Ничья с японцами в любом случае оставит шведов на третьем месте с четырьмя очками, но такой результат почти наверняка позволит рассчитывать на выход через таблицу лучших третьих сборных. А вот поражение оставит команду Грэма Поттера с тремя очками и более низкими шансами на попадание в число восьми лучших третьих мест.

— Тунис лишился шансов на выход в плей-офф. Даже победа над Нидерландами не позволит африканской сборной обойти Швецию в случае ее поражения от Японии с учетом результата очного матча (1:5).

На кого могут выйти команды группы F

Победитель группы F сыграет со второй командой группы C.

Второе место группы F встретится с победителем группы C.

Третье место группы F, если попадет в число лучших третьих сборных турнира, получит одного из победителей групп A, B, D, E, I.