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Сегодня, 10:09

Тренер сборной Туниса Ренар: «Япония значительно нас превосходит»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар подвел итоги матча против Японии (0:4) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Ренар возглавил сборную Туниса по ходу турнира — после поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре из национальной команды уволили Сабри Лямуши

«Мы были слишком мягкими в обороне. Игроки старались и не сдавались, но мы столкнулись с командой, которая значительно превосходит нас. В такие трудные моменты необходимо держаться. Нам понадобится гордость, чтобы провести третий матч наилучшим образом», — сказал Ренар в интервью beIN Sports.

Япония с 4 очками поднялась на второе место в группе F. Тунис без очков замыкает квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре Япония 26 июня сыграет со Швецией. Тунис в этот же день встретится с Нидерландами.

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