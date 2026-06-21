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Канчельскис считает Бельгию фаворитом матча против Ирана на ЧМ-2026: «Со скрипом, но победят»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Бельгия — Иран на чемпионате мира-2026.

«Интересный матч. Вся группа непредсказуема, у всех по одному очку после первого тура. Думаю, что Бельгия победит. Со скрипом, но победит. Такие команды, которым тяжело дается группа, потом могут оказаться в четвертьфинале или даже полуфинале турнира», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч группы G Бельгия — Иран пройдет 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

Давид Петросян

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